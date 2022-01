«Mauro Antonini ha già pagato un caro prezzo. Esiste punizione maggiore per un ufficiale dell’essere privato del comando? Quel 31 agosto 2018 in poche righe di comunicato stampa che avevano già il sapore di una sentenza è stata cancellata una brillante carriera. Oggi vi chiedo di riequilibrare tutto questo». Sono le parole con cui Elio Brunetti – l’avvocato di fiducia di Antonini – ha chiuso la propria arringa in tarda mattinata, chiedendo anche un risarcimento per torto morale pari a 30.000 franchi. Ma riequilibrare come? Assolvendo o mandando esente da pena l’ex comandante delle Guardie di confine ticinesi per aver creato, gestito e alimentato una cassa nera per pagare delle spese di rappresentanza in correità con l’ex capo dello Stato maggiore Fabio Giussani.

Parole che, però, non hanno fatto breccia a sufficienza nel Tribunale militare 3 e nella Corte presieduta da Mario Bazzi, che ha condannato i due imputati a pene pecuniarie sospese. 30 aliquote giornaliere per Antonini, 60 aliquote per Giussani, di cui avevamo deciso di non divulgare il nome fino al momento della condanna. Condanne in ogni caso minori di quanto prospettato dall’uditore Martino Righetti, per via di proscioglimenti e prescrizioni. Antonini, in particolare, è stato infine condannato solo per falsità in documenti (per i documenti ideologicamente contraffatti per la creazione del tesoretto di cinquemila franchi della cassa nera), mentre è stato prosciolto per prescrizione dall’accusa di aver creato la cassa in correità con Giussani (pure prosciolto). Giussani è invece stato condannato per cattiva gestione e appropriazione indebita per due successivi episodi che hanno portato a depositare nuove somme nella cosiddetta cassa nera. Antonini è invece stato assolto perché per la Corte agli atti non vi erano elementi probatori in questo senso.