L’appello delle autorità è chiaro: per contrastare la pandemia di coronavirus tutti i cittadini sono invitati a rimanere a casa e ad uscire solo se strettamente necessario. In molti però non sembrano aver recepito il messaggio. E così erano numerose stamattina le auto, immatricolate in Ticino e nei Grigioni, posteggiate sul passo del Lucomagno. Il motivo? Una passeggiata con gli scii o una discesa con lo snowboard. Si tratta di comportamenti pericolosi in un momento come questo perché, come è stato ribadito più volte anche dal Consiglio di Stato ticinese, si tratta di sport pericolosi dove è facile rimediare una caduta e una conseguente corsa all’ospedale che rischierebbe di sovraccaricare un sistema sanitario già parecchio sotto pressione. Solo una settimana fa - lo ricordiamo - un 44.enne basilese è rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando un’escursione di scialpinismo in Val Bedretto, in zona Gerenpass a circa 2.600 metri di quota.