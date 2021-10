L’associazione nel comunicato «plaude la decisione governativa di creare un Gruppo di lavoro ristretto che porti a elaborare “un’impalcatura legislativa adeguata alla realtà locale e al passo con i tempi”, affiancata da un messaggio esplicativo». E questo, aggiunge GastroTicino, andrà fatto «attraverso una procedura legislativa che possa coinvolgere dal basso chi opera nel settore». GastroTicino spiega poi perché la revisione proposta dalla Commissione, così formulata, andrebbe a danneggiare il settore. In particolare, rimarca che avrebbe portato a «un’invasione da ogni dove di persone senza esperienza e senza attaccamento al territorio che tenterebbero la fortuna in Ticino, aprendo un locale dopo l’altro». In conclusione, l’associazione spiega quindi di ritenere necessaria una revisione totale che possa tener conto anche delle sue proposte per adeguare la normativa alla situazione attuale e futura del settore.