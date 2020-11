Dopo almeno quattro ore di chiusura in entrambi i sensi, la galleria del San Gottardo è stata riaperta attorno alle 20.40 di questa sera. Lo ha annunciato la Polizia cantonale dal profilo Twitter ufficiale. La chiusura, lo ricordiamo, si è imposta per «problemi tecnici», hanno spiegato nel pomeriggio le autorità annunciado, sempre via social, il blocco. La misura è probabilmente dovuta a disservizi dell’impianto di areazione del tunnel e la sua imposizione, oltre a grossi disagi al traffico, ha causato indirettamente anche il rinvio della partita di hockey in programma stasera tra Zugo e Lugano. La squadra ticinese è infatti rimasta bloccata da questa parte del San Gottardo.