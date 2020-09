In seguito alla decisione di ieri della Commissione giustizia e diritti, in data odierna, 22 settembre, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale numero 76/2020 il bando di concorso per l’elezione di venti procuratori pubblici. Lo comunicano i Servizi del Gran Consiglio in una nota odierna. Nel testo si specifica che le candidature già presentate precedentemente per il medesimo concorso vengono tenute in considerazione e non necessitano di essere riproposte. La scadenza per l’inoltro delle candidature è fissata per il 7 ottobre 2020.