Il Tribunale Fallimentare di Como non prende decisioni circa la solidità del piano di rilancio del Casinò di Campione e sulla eventuale ammissione al concordato preventivo. L’udienza di ieri pomeriggio, da tutti attesa come un momento determinante, si è conclusa con la scelta, da parte dei giudici del collegio, di andare in riserva sulla decisione da prendere. Il piano messo a punto dalla società è ormai noto, almeno nelle linee guida essenziali, letto ed esaminato dai giudici dopo il deposito avvenuto ormai qualche settimana fa. Ma il procuratore capo di Como Nicola Piacente ha sollevato in aula una serie di criticità sulla fattibilità giuridica ed economica del piano, ritenendolo meno solido di quanto prospettato dai consulenti della casa da gioco: osservazioni che hanno obbligato i giudici...