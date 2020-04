La strategia di ripartenza presentata giovedì dal Consiglio federale prevede la riapertura delle scuole dell’obbligo l’11 maggio e di quelle post-obbligatorie l’8 giugno. Quello indicato da Berna è un orizzonte temporale, non un’imposizione, e il Ticino dovrà fare le sue valutazioni. Ne parliamo con i sindaci di Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno.

«Ma siamo pronti?»

Sulle rive del Ceresio, di fronte all’ipotesi di riapertura delle scuole, il sindaco Marco Borradori ha giocato la carta della prudenza. «La domanda da porsi è: siamo pronti? Vogliamo prenderci questo rischio, perché un rischio esiste, per quattro o cinque settimane di scuola? Ne vale la pena, pensando alla salute dei docenti, dei familiari e di chi garantisce i trasporti?». A proposito di familiari, il sindaco rilancia una riflessione che hanno fatto con lui alcune mamme: «Adesso che ci siamo abituati al tele-studio – gli hanno detto – perché non andare fino in fondo?». In generale, secondo Borradori «tenere alta la guardia non sarebbe un male, pensando alla possibile seconda ondata di contagi». Ci sono ancora tre settimane per pensarci su. «Da qui all’11 maggio sarebbe importante cercare una soluzione condivisa valutando anche l’esperienza didattica a distanza portata avanti finora». L’apertura al dialogo del consigliere di Stato Manuele Bertoli è stata ben accolta: «Ha detto cose ragionevoli. Deve esserci un confronto fra autorità politiche, docenti e genitori». Le ruggini del primo dibattito, quello sulla chiusura delle scuole, sembrano superate.

«L’importante è la salute»

«Prudenza» è la parola d’ordine anche per il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, convinto che ogni decisione debba offrire determinate garanzie dal punto di vista sanitario. «È positivo che il Cantone voglia parlarne con i Comuni, anche perché a livello locale vi sono problematiche che devono essere condivise. L’importante è coordinarsi e, come detto, essere prudenti, per non dover magari rimpiangere una scelta affrettata». La formula attuale della scuola, migrata online, secondo Cavadini non è ottimale: «Non posso esprimermi nel merito della didattica, è un esperimento, qualcosa di nuovo, ma sicuramente la lezione in aula è migliore». Anche per i genitori è qualcosa di nuovo avere a casa i figli tutto il giorno in questo periodo dell’anno e il sindaco riconosce lo sforzo che stanno facendo. Ma una decisione sulla riapertura, secondo lui, deve tenere in considerazione prioritariamente la salute: «È la cosa più importante».

«Dobbiamo essere tutti uniti»

Sulla stessa frequenza dei colleghi il sindaco di Bellinzona Mario Branda. «È stato complicato chiudere le scuole e sarebbe veramente difficile riaprirle per poi ritrovarsi con un contraccolpo, ovvero con un nuovo importante aumento dei contagi. Abbiamo fatto sforzi importanti per ridurre al minimo il pericolo e, per non vanificarli, agirei con molta prudenza». In caso di riapertura, va detto, gli allievi tornerebbero in classe per poco più di un mese: «Mi domando a cosa serva». A differenza dei Municipi di Lugano e Locarno, lo scorso 12 marzo l’Esecutivo Bellinzona aveva deciso di non sospendere la frequenza obbligatoria delle scuole dell’infanzia ed elementari, allineandosi all’allora decisione del Governo cantonale (poi cambiata) di non chiuderle. Nel caso in cui il Consiglio di Stato decidesse di riaprire le scuole dell’obbligo l’11 maggio, di principio Bellinzona si allineerebbe ancora. «In situazioni simili ci sono regole istituzionali che nella misura del possibile vanno rispettate. Prescindere da una decisione del Consiglio di Stato sarebbe l’ultimissima ratio e comporterebbe un grosso rischio. Strappi come questi lasciano il segno ed è importante che le istituzioni di dimostrino unite nell’affrontare questa crisi».

«Inimmaginabile»

«Sono perplesso sulla tempistica indicata dal Consiglio federale» afferma il sindaco di Locarno Alain Scherrer. «Il mio invito generale è alla prudenza per quanto riguarda la ripresa delle attività. Il rischio di una seconda ondata è molto alto: ce lo insegna la storia». Per quanto riguarda le scuole dell’obbligo, Scherrer spiega che è ancora presto per prendere posizione ufficialmente. «A mio modo di vedere un ritorno in classe senza il rispetto delle distanze sociali è inimmaginabile, ma prima di esprimerci come Municipio siamo in attesa di capire quali eventuali misure verranno prese dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport». «In ambito scolastico - prosegue Scherrer - i Cantoni hanno l’autonomia e, soprattutto, l’istituto scolastico comunale è parte integrante della comunità e ne costituisce il cuore pulsante, di conseguenza anche il Municipio dovrà avere una sua autonomia territoriale». Al pari di molti cittadini, anche il sindaco di Locarno è scettico sulle dichiarazioni del delegato dell’Ufficio federale della saluta pubblica per la COVID-19 Daniel Koch, ovvero che i bambini sarebbero meno toccati dalla malattia e non sarebbero vettori della pandemia. «Si percepisce una certa incoerenza con quanto detto alcune settimane or sono».

