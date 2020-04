(Aggiornato alle 15.25) - Il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) hanno convocato la stampa per un nuovo incontro informativo, per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus e in particolare sulla riapertura delle scuole. Presenti a Palazzo delle Orsoline saranno il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport Manuele Bertoli, il medico cantonale Giorgio Merlani, la specialista in pediatria e malattie infettive dell’EOC Lisa Kottanattu e il sindaco di Capriasca, nonché vicepresidente dell’Associazione Comuni ticinesi e rappresentante dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese Andrea Pellegrinelli.

«Decisioni segnate dalla prudenza»

Il primo a prendere la parola è Manuele Bertoli: «Abbiamo dovuto prendere decisioni importanti e difficili ma segnate dalla prudenza». Il punto epidemiologico è però stato fatto da Merlani che ha subito ricapitolato i dati ricordando che i test totali sono 3.210, di questi, i bambini dai 0 ai 9 anni positivi sono stati 12, mentre sono 62 i contagiati nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni. «Non è finita», ha poi detto il medico. «Il virus è ancora lì fuori e se dovessimo riprendere la nostra vita normale il numero dei contagi salirà. Tanto maggiori saranno le occasioni di contatto, tanto più rigide devono essere le norme di igiene».

«I bambini non giocano un ruolo fondamentale nella diffusione del virus»

«Le malattie virali nei bambini sono il pane quotidiano di ogni pediatra», ha poi detto la dottoressa Lisa Kottanattu che ha così giustificato la decisione di limitare i contatti intergenerazionali». La pediatra è poi tornata sui dubbi e la paura legittima sorti ultimamente sulla capacità dei bambini di trasmettere il contagio: «Le conoscenze raccolte con lo svilupparsi dei contagi abbiamo avuto negli ultimi giorni la conferma che i bambini non giocano un ruolo fondamentale nella diffusione del virus». In Ticino, ha precisato ancora il medico, su tutti i tamponi risultati positivi, solo lo 0,3% era di bambini. «I bambini non sono immuni, posso ammalarsi. Ma i casi sono pochi e il decorso è lieve. Nei casi ticinesi, non sono mai stati i bambini i primi ad infettarsi, ma l’hanno contratto dai familiari». Rispetto alla sindrome di Kawasaki, che non è una malattia infettiva ma di cui spesso si parla ultimamente, e la correlazione della stessa col coronavirus, la dottoressa Kottanattu precisa che «fare un legame causale è praticamente impossibile». Fatta questa introduzione, Kottanattu ha poi risposto ad una domanda dei giornalisti presenti confermando che anche in Ticino c’è stato un bambino al quale, a inizio marzo, è stata diagnosticata la sindrome e che era anche positivo al coronavirus.

«Non ci sono scelte facili»

Ora dobbiamo pensare alla convivenza con la pandemia, ha spiegato Bertoli riprendendo la parola. «Non si cono decisioni facili, ma ci sono scelte giuste», ha detto ancora il direttore del DECS ripercorrendo le prossime tappe dell’apertura. «Perché è importante riaprire le scuole dell’obbligo? Perché è un pilastro della nostra società e lo è in quanto istituzione obbligatoria». Dal 16 di marzo, l’obbligatorietà della scuola in presenza è stata temporaneamente interrotta, ma questa causa di forza maggiore non sussisterà più dall’11 di maggio». Si apre, quindi. Ma lo si fa «con prudenza e cautela», asserisce Bertoli «e nessun cantone in Svizzera ha assunto misure prudenti quanto il Ticino, anche perché siamo quelli che sono stati più duramente toccati». «La scuola deve poter riaprire, anche se in modalità particolari», ha ribadito Bertoli prima di elencare le direttive decise (elencate nel dettaglio di seguito), con un numero di allievi contenuto, distante e misure igieniche aumentate.

L’atteggiamento dei Comuni

«Le Città di Lugano e di Locarno hanno una posizione simile e possibilità simili tra loro nel garantire le misure necessarie per la sicurezza di bambini e docenti. E sono possibilità superiori a quelle di altri Comuni», ha detto poi Bertoli rispondendo ad una presa di posizione del Municipio di Lugano, arrivata nel frattempo, alquanto critica nei confronti della decisione di riaprire gli istituti scolastici. «Direi che è piuttosto una questione di atteggiamento che di difficoltà nei confronti dell’apertura», ha concluso il direttore del DECS rispondendo ad una domanda dei presenti.

Al via uno studio sierologico in Ticino

Uno studio sierologico ha preso il via in Ticino, ha dichiarato il medico cantonale Giorgio Merlani, durante una conferenza stampa a Bellinzona per fare il punto sulla pandemia di nuovo coronavirus: «1500 ticinesi, dai 5 anni in su, sono stati selezionati a sorte da un campione staticamente rilevante: riceveranno una lettera dall’ufficio del medico cantonale per partecipare allo studio. La partecipazione è facoltativa».

LE INDICAZIONI

In vista della riapertura delle scuole a partire dall’11 maggio, il DECS rende noto che sarà prevista una riorganizzazione alternativa alla situazione «regolare» a regime ridotto e diversa secondo i settori scolastici; che le famiglie dovranno occuparsi dei propri figli per il tempo in cui essi non saranno a scuola, la scuola sarà comunque a disposizione per le eventuali necessità di accudimento unitamente ai servizi extrascolastici; le direzioni scolastiche riceveranno ulteriormente indicazioni aggiornate inerenti ai protocolli da adottare in caso di sospetta infezione da parte di docenti e allievi.

SCUOLE ELEMENTARI

Obiettivi della riapertura:

- ricostruire una quotidianità rassicurante all’interno della scuola;

- riportare gli allievi in un contesto famigliare di apprendimento, evitando un’interruzione di 6 mesi;

- rielaborare vissuti critici riportati da famiglie e allievi;

- rielaborare quanto proposto nella scuola a distanza;

- accompagnare a una chiusura normalizzata dell’anno scolastico gli aspetti pratici, organizzativi e relazionali;

- coinvolgere gli allievi nella prevenzione della diffusione della Covid-19 e altri virus

Misure organizzative:

- tutte le sezioni di scuola elementare riaprono a frequenza parziale nel tempo (quattro mezze giornate o due intere) e con un massimo metà di una sezione di 25 allievi;

- il punto precedente vale anche per la scuola di infanzia ma con frequenza facoltativa;

- gli allievi sono presenti a scuola in alternanza e a gruppi ridotti;

- entrate e uscite dalla scuola scaglionate in modo da ridurre i contatti tra docenti, allievi e genitori. Evitare l’accompagnamento da parte di nonni e persone a rischio;

- possibile adeguamento di orari e spazi al fine di mantenere la distanza sociale;

- ridurre i contatti durante la ricreazione;

- uso dei servizi igienici in modo da ridurre i contatti;

- si rinuncia ai servizi di refezione e mensa;

- grandi spazi (come palestre) trasformabili in un’aula in cui far occasionalmente incontrare tutti i bambini di una sezione;

- accompagnamento a piedi da preferire nel tragitto casa-scuola-casa

- lezione delle materie speciali sospese;

- in caso di difficoltà nell’applicazione delle disposizioni possono essere richieste deroghe. I Comuni che dimostrano di non essere in grado di aprire nemmeno grazie alla deroga dell’ispettorato, il DECS è autorizzato a dilazionare l’apertura al 18 maggio.

SCUOLA MEDIA

Obiettivi della riapertura:

- riattivare il contatto umano tra allievi e docenti;

- sostenere gli allievi che hanno avuto difficoltà nell’insegnamento a distanza;

- consolidare quanto appreso in particolare per le classi al termine di un ciclo;

- elaborare la situazione vissuta in vista della chiusura dell’anno scolastico;

- compiere un primo passo verso la normalità;

- coinvolgere gli allievi nella prevenzione della diffusione della Covid-19 e altri virus

Misure organizzative:

- rientro frazionato in base a ogni istituto che organizzerà una presenza parziale delle classi in sede per al minimo un giorno (o due mezze giornate);

- necessario prevedere un primo incontro tra docente di classe, docente di sostegno e allievi;

- distinguere tra le materie che continueranno ad essere seguite a distanza e quelle in presenze: per le classi prime matematica e altre tre materie tra scienze, geografia, storia italiano e francese saranno in presenza; per le classi seconde matematica e tedesco oltre a due tra scienze, geografia, storia e francese sempre in presenza; per le terze e quarte l’insegnamento in presenza si concentra su matematica, tedesco, italiano e inglese; educazione fisica, alimentare, visiva, musicale, arti plastiche e l’attività laboratoriale di scienze naturali non si svolgeranno invece in presenza;

- mantenuta l’ora di classe;

- ricreazione, entrate e uscite, e l’utilizzo dei servizi igienici da organizzare in modo da ridurre i contatti;

Didattica a distanza:

- insegnamento a distanza prosegue parzialmente fino al 19 giugno;

- l’utilizzo di Moodle rimane attivo al 100%, lo stesso vale per Teams nelle materie a distanza.

PEDAGOGIA SPECIALE

Obiettivi della riapertura:

- sono gli stessi di quelli definiti per le scuole comunali e medie

Misure organizzative:

Servizio dell’educazione precoce speciale

- le terapie a scuola riprendono rispettando le indicazioni sanitarie;

- le sedi si organizzano per ridurre i contatti tra utenti e genitori;

- le sedi per evitare contatti tra le diverse utenze;

- i gruppi terapeutici potranno riprendere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie. Gli interventi a domicilio possono riprendere con l’accordo della famiglia;

- le valutazioni, i progetti e gli incontri sono garantire sono garantiti nel rispetto delle norme sanitarie;

- i gruppi “SEPS” riaprono parzialmente e con alternanza;

- la refezione è da organizzare solo se necessario.

Operatori pedagogici per l’integrazione

- si organizzano con i docenti;

- sono a disposizione sia per il lavoro in presenza che per la didattica a distanza;

- gli interventi di scolarizzazione a domicilio possono riprendere con l’accordo di famiglia e operatore.

Scuole speciali

- le sezioni inclusive si organizzano come definito dagli ordini scolastici;

- le classi di scuola speciale a effettivo ridotto potranno riprendere senza alternanza se rispettano le indicazioni; sanitarie. Per le classe dove non è possibile, viene organizzato un’alternanza. Per gli allievi che lo necessitano, continua il lavoro a distanza;

- le entrate, le uscite, la ricreazione e la mensa sono organizzate dai docenti in modo da garantire le disposizioni sanitarie;

- i docenti di attività pratica sono a disposizioni delle classi con proposte didattiche e lavorative;

- le lezioni speciali cadono;

- sono favorite le attività didattiche all’aperto;

- possono riprendere sia le lezioni in presenza che gli stage.

Didattica a distanza:

- le attività di terapia e didattica a distanza saranno adattate in forma sussidiaria a quanto proposto dalle attività in presenza per gli allievi che non possono ricominciare le attività ordinarie;

- la modalità di terapia a distanza è garantita fino alla fine dell’anno scolastico.

INDICAZIONI SANITARIE PER TUTTI GLI ISTITUTI

- Promuovere e insegnare il regolare lavaggio delle mani;

- favorire attivamente le distanze tramite l’adozione di misure di distanziamento e di riduzione e stabilizzazione dei gruppi classe;

- definire un luogo di sosta degli adulti quando accompagnano i figli a scuola;

- i docenti avranno a disposizione mascherine chirurgiche ogni giorno;

- mantenere puliti gli ambienti.

