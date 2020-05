Riapre la scuola, restano le sfide per conciliare lavoro e famiglia

Da lunedì le scuole dell’obbligo del nostro cantone hanno riaperto le porte agli studenti ticinesi, ovviamente rispettando le dovute precauzioni legate alla crisi del coronavirus: dalle classi dimezzate al rispetto della distanza sociale tra docenti e allievi. Insomma, un ritorno alla «nuova normalità» segnato - come detto dal direttore del DECS nelle scorse settimane - da una scuola «diversa da quella alla quale siamo abituati».

E ovviamente questa «nuova scuola» sta comportando alcune sfide e difficoltà a diverse famiglie ticinesi. In questo senso, l’Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite (ATFMR), ha svolto negli scorsi giorni un sondaggio presso i propri soci e contatti per capire quali sono effettivamente queste sfide, e soprattutto cosa si può fare al riguardo per migliorare la situazione.

In un comunicato l’associazione segnala innanzitutto che «la maggior parte delle scuole elementari (SE) ha optato per una frequenza di due giornate intere a settimana con classi dimezzate con il mercoledì mattina a cadenza quindicinale». A questo proposito l’ATFMR evidenzia l’importanza «per le famiglie con più figli che frequentano lo stesso istituto» di «fare in modo che fratelli e sorelle, seppur in classi diverse, appartengano allo stesso gruppo». L’associazione, spiegando che alcune SE hanno già adottato questo metodo (ma non tutte), rimarca che ciò «permetterebbe ai genitori di potersi dedicare all’attività professionale mentre tutti i figli sono a scuola» e sarebbe quindi «un grande sostegno per le famiglie».

L’ATFMR segnala poi l’importanza per molti genitori di poter usufruire del servizio mensa per i propri figli che frequentano le scuole elementari o medie. In questo senso l’associazione rimarca che la situazione varia da Comune a Comune e che, ad esempio, «alcuni genitori di Lugano che hanno lavorato durante il lockdown, poiché attivi in settori essenziali, e che hanno usufruito del servizio di accudimento e mensa, sono rimasti spiazzati nell’apprendere che il servizio mensa verrà sospeso dall’11 maggio». Di conseguenza, spiega l’ATFMR, questi genitori «dovendo continuare a lavorare si trovano ora in grande difficoltà».

Infine l’associazione sottolinea l’importanza di non abbandonare il telelavoro dopo l’emergenza poiché questo strumento rappresenta «una delle misure a disposizione per poter conciliare l’attività professionale e la gestione della famiglia». «L’auspicio - conclude ATFMR nel comunicato - è che questa sperimentazione del telelavoro avviata su larga scala durante l’emergenza non resti fine a se stessa, ma possa continuare, ad esempio coniugando le due modalità, in presenza e da remoto».

