vacanze

Chiacchierata a tutto tondo con la politica in vista del fine settimana di Pasqua - Sabrina Aldi: «Si sarebbe potuto concedere qualcosa in più» - Laura Riget: «Non dobbiamo prender meno sul serio una situazione che resta grave» - Fiorenzo Dadò: «Le mezze misure in queste situazioni non portano a grandi risultati» - Alessandro Speziali: «Bisognerà combinare il turismo con il rispetto delle regole»