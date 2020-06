Riaprono anche i locali a luci rosse: docce ancor più raccomandate

Nelle stanze verrà esposta una cartellonistica e si invitano clienti e professioniste del sesso a rispettare le norme igieniche: doccia prima e dopo il rapporto, sostituzione di lenzuola dopo ogni cliente, areazione degli spazi e sanificazione dei locali in comune. C’è però, ci viene spiegato, un problema burocratico. I postriboli possono riaprire sabato, ma i permessi verranno concessi alle ragazze solo a partire da lunedì (8 giugno). In questi due giorni possono esercitare o escort di nazionalità elvetica o professioniste con i permessi B o G. E non sono molte.

«Ho sentito – ci viene spiegato – che altri locali non riusciranno, proprio perché non hanno trovato ragazze, ad aprire prima dell’8». E poi c’è un problema di raggiungibilità del Ticino. «In Romania (patria di buona parte delle escort attive da noi) non ci sono voli per la Svizzera o per l’Italia. Molte di loro hanno affrontato il viaggio in automobile e sono arrivate in Italia, e potranno entrare solo a partire dall’8, quando il loro permesso sarà valido». E poi mancheranno i clienti italiani, che per i postriboli rappresentano la principale fonte di entrata.