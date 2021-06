Con una raccomandata indirizzata al Plenum del Gran Consiglio il Gruppo parlamentare MPS-POP-Indipendenti ha richiesto l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce su quanto avvenuto all’ex Macello di Lugano, con lo sgombero e, soprattutto, la demolizione dell’oramai ex sede del Molino. «Quanto messo in atto sabato 29 maggio 2021 a Lugano da settori degli apparati statali (comunali, rispettivamente cantonali) e di polizia solleva importanti e gravi interrogativi» si legge nella missiva, firmata da Simona Arigoni, Angelica Lepori e Matteo Pronzini. «Di fatto, per diverse ore, il famigerato stato di diritto è stato sospeso lasciando mano libera alla polizia cantonale per procedere ad una montagna di infrazioni a diverse leggi culminate con la demolizione nottetempo del Macello, sede del Centro Sociale Il Molino».