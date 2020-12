«La solidarietà abbiamo potuto toccarla con mano nel periodo più difficile, fra marzo e giugno. C’è stato un concorso corale di associazioni, persone fisiche e iniziative benefiche. Una fiducia commovente». Marco Chiesa, presidente della sezione ticinese del Soccorso svizzero d’inverno, è rimasto impressionato dal moto di condivisione che ha accompagnato uno dei periodi più difficili dell’anno, quando a causa del lockdown molte persone, soprattutto indipendenti, si sono ritrovate senza un reddito.

Per l’associazione, che aiuta in primo luogo, sotto forma di contributi finanziari e/o con prestazioni in natura, le famiglie o le persone domiciliate in Ticino a sormontare situazioni di disagio, l’ultimo anno è stato da primato. Il numero delle richieste presentate fra il mese di luglio del 2019...