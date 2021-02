Carnevale significa feste, in maschera o no che siano. Carnevale significa vacanze. Almeno, normalmente sarebbe così. Non quest’anno. Una festa vuota, una vacanza che difficilmente si tradurrà in lunghi viaggi verso Paesi esotici. E la memoria scivola al carnevale 2020, perché proprio in questo stesso periodo, un anno fa, il Ticino - in anticipo sul mondo tutto, se escludiamo Cina e Lombardia, ma poco altro - iniziava a fare i conti con il coronavirus.

Ritorno al passato

Abbiamo chiesto a Christian Garzoni di tornare indietro nel tempo, al carnevale di un anno fa. Il direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco ha due ricordi. Il primo è personale. «Da poche settimane si discuteva intensamente di questo virus, che inizialmente non era che un’entità lontanissima, ma per le vacanze avevamo comunque pianificato con la famiglia di passare tre giorni a Splügen. Be’, dopo due giorni già ci eravamo visti costretti a rifare le valigie di corsa e a tornare a casa. Era emerso il primo caso di contagio in Ticino, proprio alla Moncucco». Il secondo è collettivo e legato alle polemiche di allora sulla serata del martedì grasso al Rabadan. «Non voglio rientrare in quella polemica, ma ricordo quella tensione, ormai palpabile, che aveva introdotto proprio alla scoperta del primo caso ticinese. Va evitato l’errore nel rileggere quella situazione affidandosi alle conoscenze e ai mezzi diagnostici attuali. Ma allora, anche se l’epidemia era verosimilmente in corso e anche se si percepiva l’esistenza di un pericolo, vista la vicinanza con Codogno, nessuno ne aveva le prove concrete. Nessuno vedeva il virus, non vi erano i mezzi diagnostici che abbiamo oggi».

Il confronto con il Natale

Oggi lo conosciamo, o perlomeno ne sappiamo di più, comunque lo abbiamo visto e lo stiamo studiando, ormai da un anno appunto. E di fronte a queste vacanze, che iniziano di fatto oggi, si respira un certo ottimismo, dal punto di vista sanitario. «I numeri sono relativamente bassi tra la popolazione ticinese. Ma resta, forte, l’invito ad affidarsi alle misure di protezione che ben conosciamo e ad evitare i contatti interpersonali. Le direttive di fondo non cambiano. Certo, più persone andranno a sciare, ma sulle piste i contatti non sono frequenti, potrebbero semmai crearsi delle problematiche in caso di code agli impianti di risalita. Ecco, varrà sempre il buon senso. Rispetto alle vacanze di Natale, quelle di carnevale sono meno pericolose, perché attorno al Natale si sviluppano più incontri con i parenti e con gli amici. Non così a carnevale, quando a farla da padrone è semmai l’attività all’aria aperta». Prima delle vacanze di Natale, ricordiamo in effetti un Garzoni ben più preoccupato. «In questo caso, si può davvero approfittare dell’aria aperta, dei boschi, delle piste da sci, evitando quindi gli assembramenti negli appartamenti e negli hotel, o le cene e gli aperitivi. Se si va all’estero, tutto dipende dalla meta e dalla relativa situazione epidemiologica. In Italia, a dipendenza delle zone, si possono trovare meno limiti, basti pensare ai ristoranti, che in questo momento sono aperti. Lo ripeto: occorre buon senso».

Scuole chiuse

Un altro vantaggio è relativo alle scuole, che per una decina di giorni saranno chiuse. «Sì, come conseguenza potrebbero bloccarsi eventuali catene di contagio. I bambini, a casa con i loro genitori, vivranno insomma una sorta di confinamento familiare. Tenderei quindi ad aspettarmi, per il rientro, una situazione epidemiologica favorevole. Una prospettiva opposta rispetto a quella che si poteva avere prima delle vacanze di Natale. In questo caso la grossa incognita è relativa alle varianti. È un’incognita anche per gli esperti - preocupati per l’aumento dei casi dovuti alle varianti stesse nonostante il lockdown -, che tendono quindi a mettere le mani avanti, suonando il campanello d’allarme. Tutti sperano però che le curve prospettate non si avverino. In tutti i casi non possiamo fare altro che essere sempre pronti ad agire, secondo quanto ci detteranno i numeri».

Il problema

Esperti che si trovano ad avere a che fare con sempre più pressioni. In realtà le pressioni sono sulla politica, ma indirettamente riguardano anche chi lavora nella sanità, chi fa suonare quei campanelli d’allarme appena citati da Christian Garzoni. Ed ecco la sua lettura di questo particolare momento della lotta al coronavirus. «Trovo che la contrapposizione venutasi a creare tra economia e sanità sia sbagliata. La discussione andrebbe ricalibrata, perché il vero problema è un altro: il virus. È il virus a fare danni, e li procura alla salute e all’economia. La soluzione non si trova nella contrapposizione, perché il nemico non è il medico che suggerisce di chiudere e non è neppure l’imprenditore che dice di riaprire. Il nemico è uno solo, ovvero il virus, e la soluzione riguarda tutti, ogni aspetto delle nostre vite. La difficoltà sta proprio nel trovare misure per il bene della popolazione e nell’avere una popolazione motivata a seguirle, sapendo che spesso si deve scegliere il minore dei mali». Di fronte al mondo dell’economia che chiede riaperture, Alain Berset ieri ha fatto capire che potrebbero esserci degli allentamenti all’orizzonte. Garzoni sottolinea: «Credo anch’io si possa andare in questa direzione, ma bisognerà far passare il messaggio relativo al rischio di successive chiusure repentine in caso di nuove recrudescenze del virus, oggi difficilmente prevenibili con certezza». E proprio lì forse sta la maggiore difficoltà.

