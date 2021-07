Lo scorso 13 giugno il popolo ha bocciato alle urne il progetto di revisione della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2. Il testo attuale resta dunque in vigore, ma parallelamente è necessario un adeguamento della relativa ordinanza, che stabilisce gli obiettivi di riduzione per i diversi settori. Riduzione auspicata anche dal Governo ticinese: «Nonostante l’esito della votazione popolare, il Ticino condivide gli intenti del progetto di revisione dell’ordinanza», scrive il Consiglio di Stato ticinese nel rispondere alla consultazione federale. In particolare, si legge, «il raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati con il dimezzamento entro il 2030 dei gas serra emessi dalla Svizzera rispetto al valore del 1990 con lo scopo di raggiungere infine la neutralità climatica...