Ridurre le riserve delle casse malati, Ticino in pressing per l’obbligo

Sul principio, il Ticino è d’accordo con Berna: le riserve di cassa malati vanno ridotte e gli assicurati devono poter beneficiare di un rimborso dei premi pagati in eccesso. Ma a non convincere è lo strumento con il quale raggiungere questo obiettivo. In buona sostanza, è questa la risposta del Governo cantonale al progetto del Consiglio federale messo in consultazione a settembre e che intende agevolare la riduzione volontaria dei fondi a vantaggio degli assicurati. Nella sua replica, il Consiglio di Stato esprime sì «soddisfazione nel constatare che la problematica delle riserve eccessive degli assicuratori malattie sia ora riconosciuta anche dall’Autorità federale», tuttavia si dice «scettico» sulle modalità di intervento proposte, ritenendo in buona sostanza, gli interventi «poco incisivi»...