In classe a volto coperto. La scuola decide di non sfidare la pandemia e di estendere l’obbligo della mascherina. Abbassare la guardia ora, di fronte a una situazione epidemiologica incerta e ai segnali preoccupanti in arrivo dalla Svizzera tedesca – dove i contagi sono esplosi con la ripresa delle lezioni - «potrebbe essere rischioso» . Il DECS preferisce essere cauto e non rischiare di compromettere la scuola in presenza.

Fino a fine ottobre

Così, almeno fino alle vacanze autunnali, la mascherina sarà praticamente obbligatoria per tutti, salvo alcune eccezioni. «Come abbiamo sempre detto, siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e la situazione viene rivalutata costantemente», premette il consigliere di Stato Manuele Bertoli, che lunedì ha incontrato il medico cantonale per discutere...