A seguito dell’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione sui mezzi pubblici, introdotto a livello nazionale dal Consiglio federale, il Consiglio di Stato ha deciso, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), di sostenere l’acquisto di mascherine chirurgiche per le persone a beneficio di prestazioni sociali cantonali, così come raccomandato dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). Nello specifico, la misura è rivolta ai beneficiari dell’aiuto sociale, degli assegni prima infanzia, degli assegni famigliari integrativi e delle indennità straordinarie di disoccupazione.

Il sussidio consiste in un rimborso unico forfettario di 40 franchi, valido per il periodo da settembre a dicembre 2020, e viene concesso alle persone che devono utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro, a scuola, per seguire un percorso di inserimento sociale o professionale oppure che devono spostarsi per cure mediche/terapeutiche.