Se nelle battute iniziali dell’emergenza coronavirus molti genitori ticinesi hanno sottoscritto una petizione per far chiudere le scuole, questa volta ne è spuntata una per rinviarne la riapertura. Nel testo dal titolo: «Riapertura delle scuole in Ticino 11 maggio: un azzardo che potrebbe costare caro!» si legge: «L’apertura ventilata dal Consiglio federale e confermata dal ministro Manule Bertoli, per noi genitori, ma soprattutto cittadini, è azzardata e rischia di vanificare gli sforzi finora intrapresi per il contenimento del virus, infatti non ci sono ancora i presupposti per garantire la sicurezza sia del personale scolastico che degli allievi stessi. Prendersi il rischio per 4 settimane di lezione troviamo sia assurdo in questo delicato momento, soprattutto perché altri Paesi hanno adottato misure più restrittive in ambito scolastico fino a quando la pandemia non è stata contenuta seriamente, diminuendo così i rischi di contagio. Chiediamo quindi di rinviare ogni apertura per questo anno scolastico, confidiamo nel buon senso e responsabilità di voi politici nel voler tutelare la salute della popolazione». La petizione è online e ha già superato le 400 firme.