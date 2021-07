Ci sono sviluppi nella vicenda giudiziaria per presunti reati finanziari nata da una costola di quella riguardante l’ex presidente dell’UDC Paolo Clemente Wicht: il suo ex avvocato e il di lui capo, titolare di uno studio luganese, sono stati rinviati a giudizio dal procuratore pubblico Daniele Galliano (che ha ereditato l’incarto dall’ex pp Minesso) per falsità in documenti. Da noi sollecitato, il Ministero pubblico si limita e confermare l’emanazione dei due atti d’accusa. Stando a nostre informazioni è invece caduta l’accusa di coazione. I due, è la tesi accusatoria, avrebbero fatto firmare documenti falsi a Wicht mentre questi si trovava in carcere. Ma non in modo coattivo, secondo la valutazione di Galliano.

Wicht, da tempo a piede libero, era finito in manette nell’estate del 2018 perché...