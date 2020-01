In due recenti sentenze il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che famiglie di richiedenti asilo, oppure singoli individui seriamente malati, possono essere rinviate in Italia dalla Svizzera nell’ambito della procedura di Dublino solo se Roma garantisce per queste persone una presa a carico adeguata. La decisione dei giudici sangallesi, lo ricordiamo, tira in causa e contesta il decreto Salvini del novembre 2018. Stando a questa legge, le persone che rientrano tra i casi Dublino vengono trasferite in centri di prima accoglienza oppure centri di emergenza temporanei. Secondo la corte sangallese, questi richiedenti l’asilo non avrebbero più diritto ad essere trasferiti in un piccolo centro nell’ambito della seconda fase. In questi centri, secondo la corte, famiglie e persone con gravi problemi di salute ricevono un’assistenza adeguata.

Entrambe, si legge nelle sentenza del TAF dello scorso 15 aprile, avevano lasciato il loro paese nel febbraio 2014. La madre aveva depositato una domanda d’asilo in Italia nell’aprile 2017 e le era stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido fino al 2019. Dopo lo smarrimento dello stesso, la donna aveva chiesto un nuovo permesso di soggiorno ma quest’ultima richiesta sarebbe però stata bloccata. Nel marzo 2019 aveva infine presentato una domanda d’asilo in Svizzera, in Ticino, respinta in quanto l’Italia sarebbe stata competente per la trattazione della stessa in virtù degli accordi di Dublino.

La Corte sangallese aveva tuttavia evidenziato che le due donne, rappresentate dal Soccorso operaio svizzero (SOS), sarebbero state alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), e non avrebbero invece avuto il diritto ad essere alloggiate - come era invece il caso prima del decreto Salvini per i casi di persone vulnerabili - in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Per il TAF ciò rappresenterebbe un problema visto che presso i CAS o i CARA non sarebbero più disponibili alcuni servizi quali il sostegno psicologico e quelli relativi all’orientamento sul territorio. Lo statuto giuridico che entrambe potrebbero ottenere in futuro in Italia è stato definito «incerto», pertanto la SEM dovrà determinare in maniera concreta se le interessate, in caso di un loro trasferimento in Italia, avranno accesso ad un alloggio conforme alla loro vulnerabilità ed alle cure mediche e psicologiche. La decisione della SEM era stata quindi annullata e gli atti le sono stati rinviati per completamento dell’istruzione e nuova decisione.