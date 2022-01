Tre giovani cittadini italiani, tra i 20 e i 21 anni, sono stati rinviati a giudizio in un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una giovane. Ne dà notizia la RSI. I fatti risalgono alla notte del 25 settembre 2021, dopo una serata passata in una discoteca sottocenerina. La vittima sarebbe stata invitata da uno dei giovani a seguirlo in un appartamento dove avrebbero avuto luogo le violenze, ripetute, da parte dei tre imputati. Violenze che sarebbero anche, a tratti, state riprese con un telefonino.