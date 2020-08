Alle scuole elementari l’uso della mascherina per i bambini è sconsigliato. I docenti saranno invece tenuti ad indossarle negli spazi condivisi e quando non è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri dagli studenti. Alle Medie per gli allievi l’utilizzo, se corretto, non è vietato. Al liceo l’uso della mascherine è obbligatorio per tutti, docenti e allievi, negli spazi condivisi. Inoltre, è obbligatorio anche nelle aule in cui non è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri.