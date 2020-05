Il reclutamento per il servizio militare e per la Protezione civile riprenderà a partire da lunedì 25 maggio, lo fa sapere il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione, confermando dunque la ripresa delle giornate di reclutamento militare e della Protezione civile, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Pertanto tutti i convocati al reclutamento che hanno previsto di svolgere la scuola reclute nell’estate del 2020 verranno contattati personalmente nei prossimi giorni per informarli della nuova data prevista. Per evitare incomprensioni i convocati al reclutamento ai quali è stata annullata la convocazione riceveranno un’informazione personale e sarà loro trasmessa una nuova convocazione, sottolinea il DI in una nota.