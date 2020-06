«Dove eravamo rimasti?» questo il nome scelto dalla discoteca Seven di Lugano per la serata che ridarà il via alla sua movida. Dopo quasi 4 mesi di stop, dal 22 giugno possono infatti riaprire le discoteche senza limitazioni d’orario e con un massimo di 1000 persone suddivise in gruppi da 300 per «zona». E se alcuni locali notturni più piccoli avevano già approfittato della possibilità di aprire dalle 21 a mezzanotte prima e poi degli allentamenti orari nelle scorse notti, i più grandi daranno il via alle danze questo weekend.

«C’è entusiasmo nell’aria - ci spiega Sandro Cattaneo, art director e responsabile marketing del Seven - nel lungo periodo in cui siamo stati chiusi la gente non ha mai smesso di domandarci quando avremmo riaperto. L’unico metro di misura per capire quanta gente verrà...