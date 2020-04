Dal 27 aprile anche la Sezione Ticino del TCS seguirà il graduale piano di allentamento delle misure emanate dal Consiglio federale, riaprendendo alcune delle sue attività.

I servizi che torneranno disponibili nella sede del TCS di Rivera rispetteranno le direttive di protezione diramate dalle autorità.



Ecco alcune importanti indicazioni sulle modalità di ripresa del TCS di Rivera:



Dal 27 aprile riprenderanno, in modalità ridotta, i collaudi ai veicoli. Al fine di non sovraccaricare le piste, sono stati cancellati metà degli appuntamenti fissati. Gli utenti toccati dal provvedimento hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione a casa. A partire da questa data sarà nuovamente possibile richiedere un nuovo appuntamento per il collaudo del proprio veicolo.

Tornerà inoltre operativo, a partire dal 7 maggio a Lugano, il nostro Centro diagnostico mobile (CDM), che sosterà, come da programma, nelle diverse località del Canton Ticino. Sarà quindi nuovamente possibile effettuare i collaudi ufficiali ai motocicli leggeri presso il nostro furgone Mercedes-Benz Sprinter.