L’emergenza coronavirus non ferma il cantiere ferroviario del Monte Ceneri, basato a Camorino e Sigirino. Lo riporta «laRegione» spiegando che si potrà andare avanti con i lavori nella galleria di base senza dunque sottostare allo stop deciso dal Consiglio di Stato per tutte le attività non indispensabili. La decisione è stata presa negli scorsi giorni proprio dal Governo ticinese, ed è stata comunicata ieri al Ceo di AlpTransit Dieter Schwank, alla direttrice FFS-Ticino Roberta Cattaneo e al consigliere federale Ignazio Cassis. Il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali ha spiegato al foglio bellinzonese: «La decisione è stata presa ritenendo fondamentale poter rispettare i tempi di attivazione della linea ferroviaria di pianura in concomitanza con l’annuale cambio d’orario nazionale dei trasporti pubblici, che solitamente cade a dicembre». Secondo il consigliere di Stato un rinvio dell’entrata in servizio del Ceneri «comporterebbe, di conseguenza, effetti negativi e disastrosi sul traffico regionale ticinese, che a sua volta è destinato a subire una rivoluzione con un significativo potenziamento dell’offerta». Zali ha fatto inoltre sapere di aver ottenuto dai vertici di AlpTransit e FFS garanzie su norme di sicurezza, di igiene e tutte le misure di protezione necessarie affinché nessun lavoratore rischi di ammalarsi.