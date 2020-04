Da ieri AlpTransit San Gottardo SA, insieme alle FFS, ha ripreso le corse di prova nella Galleria di base del Monte Ceneri. La decisione è stata adottata in stretta interazione con i medici dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e priorità è stata data alla protezione dei dipendenti contro il coronavirus.

La situazione viene quindi costantemente valutata e l’esercizio di prova adattato alle circostanze, scrive oggi in una nota AlpTransit San Gottardo. E proprio per garantire le direttive dell’UFSP e il rispetto delle misure di protezione, è stato designato un responsabile di sicurezza per ogni turno di corse di prova.