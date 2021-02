L’Associazione Pro Lucomagno è responsabile dell’apertura invernale del Passo del Lucomagno e come tale deve garantire la sicurezza del transito stradale con particolare riferimento al pericolo di valanghe e l’organizzazione dello sgombero neve. Purtroppo a causa degli importanti quantitativi di neve accumulatisi nella regione da inizio inverno e del persistere dei venti in alta quota, malgrado i regolari e tempestivi interventi di distacco artificiale, non risulta al momento possibile garantire la necessaria sicurezza di transito.