Massimo Suter, il Consiglio federale è pronto ad allentare la morsa delle chiusure in diversi settori. Ma per la ristorazione ad oggi ci sono solo vaghe previsioni del consigliere federale Guy Parmelain. È deluso?

«Sono molto deluso della non presa in considerazione del nostro settore che occupa oltre 260.000 persone a livello nazionale con oltre 8.000 apprendisti. Abbiamo sempre sottolineato che spetta a Berna stabilire il momento della riapertura, tuttavia, senza alcuna comunicazione, il Consiglio federale ci lascia completamente incerti e senza prospettive».

Ma c’è una situazione sanitaria da considerare. O no?

«La situazione sanitaria è sempre stata una delle nostre principali preoccupazioni, non per nulla siamo stati noi a chiedere al Consiglio di Stato se non fosse il caso di chiudere completamente i nostri locali perché era impossibile garantire la dovuta sicurezza per l’utente così come per gli impiegati. Il tutto in piena coscienza e consapevolezza che ciò avrebbe comportato enormi sacrifici per tutti».

Ma poi avete avanzato proposte?

«Al Consiglio federale era stato presentato un piano di massima che limitava il numero di ospiti per metro quadrato, una distanza minima tra i tavoli e l’uso di mascherina protettiva almeno dietro le quinte. Per il servizio, le mascherine devono essere indossate solo se non può essere rispettata la distanza sociale. Misure che, assieme ad altre regole restrittive, avrebbero permesso perlomeno l’entrata in materia».

In un recente post su Facebook ha lanciato un disperato appello: «Diteci di che morte dobbiamo morire». A chi era rivolto?

«A tutto il mondo politico, a livello federale ma soprattutto cantonale. Perché le misure varate per sopperire alle difficoltà della chiusura forzata hanno avuto l’effetto di una goccia nel mare, volte a difendere ottimamente gli impiegati del settore, ma lasciando aperte parecchie domande per gli imprenditori, si pensi agli affitti, le indennità per indipendenti, IPG per i rappresentati delle società».

I prestiti agevolati a tasso zero fino a mezzo milione di franchi sono stati considerati in massa dai vostri associati?

«Faccio notare che le fideiussioni sono senza interessi solo per il primo anno. Volenti o nolenti si tratta di un indebitamento ulteriore per delle realtà già messe a dura prova sul piano finanziario. Bisogna ricordarsi che i debiti vanno fatti per pagare gli investimenti, e non per pagare le spese correnti. A lungo andare questa situazione porta al tracollo finanziario. Ricordo inoltre che diversi Cantoni hanno varato fondi di aiuto per i settori economici (gastronomia e vendita) a fondo perso, e qui in Ticino non si è visto ancora nulla».

Sareste in grado di ripartire dall’oggi a domani?

«È illusorio. Un’attività complessa come quella della ristorazione non si può rimettere in marcia girando semplicemente la chiave, necessita di una profonda e complessa pianificazione: si pensi alle pulizie, agli ordini della merce. E, ovviamente, alla messa in atto di tutte quelle misure di prevenzione imprescindibili necessarie e al piano lavoro del personale. Senza un orizzonte temporale diventa molto complicato. Non dare prospettive e scenari la ritengo un po’ una mancanza di rispetto».

Ma quella che state vivendo è davvero una «lenta agonia» come ha scritto lei?

«Riallacciandomi alla mancanza di un orizzonte temporale il nostro settore si ritrova agonizzante, rendendosi conto che il tempo utile a disposizione per limitare i danni viene sempre meno. Faccio presente un aspetto essenziale: marzo è stato perduto, aprile ormai è agli sgoccioli e l’estate incombe. E in questo contesto per nulla rallegrante rendiamoci conto che siamo un cantone mono-stagionale. Questa incertezza non fa altro che amplificare i timori della ristorazione che rischia di non poter sopravvivere alla COVID-19. A lungo andare far capo al lavoro ridotto non sarà più sufficiente a garantire la solvibilità e ci saranno realtà obbligate ad operare licenziamenti, amplificando il dramma sociale che l’emergenza già ha creato».

Lei è ancora convinto che possiate riaprire tutti entro l’estate, diciamo entro inizio luglio?

«La speranza rimane quella di poter riaprire seppur a ritmo ridotto entro metà giugno, in modo da poter sfruttare la bella stagione e con essa la possibilità di poter garantire la distanza sociale sulle nostre terrazze. Fermo restando che la paura di contagio non abbia il sopravvento presso la popolazione, tramutandosi in una frequenza molto ridotta secondo le potenzialità, fattore che ci darebbe il colpo di grazia».

Quali sono le categorie che soffrono maggiormente il lockdown?

«Quelle strutture tipicamente estive come grotti e lidi, i quali gioco forza concentrano le proprie fortune nei mesi estivi, per loro è fondamentale poter aprire quanto prima».

Siete in contatto con Ticino turismo? E con il Governo o il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta?

«Come rappresentante di categoria in seno al CdA di Ticino Turismo sono in stretto contatto con gli altri attori del mondo del turismo e soprattutto con il presidente del Governo e direttore del DFE Vitta. Questo garantisce un approccio pragmatico e immediato nella ricerca di claim di rilancio efficaci per la destinazione, individuando il tipping point del turista e smarcarci in anticipo rispetto ai nostri diretti competitor. Il 2020 turistico si giocherà tra le mura di casa, quindi rivolgendosi al mercato svizzero, dovremo essere pronti perché sicuramente i competitor saranno altrettanto agguerriti e il pericolo di un cannibalism marketing è quanto mai concreto».

A questo punto immagina una cancellazione di tutti i grandi eventi estivi in Ticino?

«Purtroppo tutto indica una volontà da parte delle autorità federali di vietare qualsiasi attività con oltre mille persone sino alla fine di agosto, ma anche in questo caso non esiste nessuna indicazione concreta ma soprattutto temporale ben definita. Non dimentichiamo che la quasi certezza dell’annullamento dei grandi eventi a livello nazionale priverà la ristorazione e l’alberghiera di importante linfa».

Ciclicamente emerge la proposta del numero chiuso, in maniera che tutti possano avere lavoro a sufficienza per vivere. Sarà cinico, ma ci ha pensato che potrebbe accadere per effetto del coronavirus?

«La proposta di un numerus clausus rimane forse la via più efficace ma lede il principio del libero mercato, abbiamo notato allentamenti in settori che facevano del numero chiuso un loro vanto».

Esiste il rischio che molti addirittura non riapriranno più?

«Credo che la crisi porterà con sé una profonda ristrutturazione. Ci ritroveremo in un nuovo futuro, plasmabile e sconosciuto. Bisognerà fare una profonda autocritica, che porterà anche delle inevitabili chiusure».

C’è chi propone buoni scontati per incassare qualche franco e garantirsi clienti alla ripresa. È una buona soluzione?

«La crisi ha cambiato il mondo in modo accelerato, quindi necessitiamo di nuove risposte. Sicuramente la corsa al ribasso non sarà la risposta corretta, produrrebbe un devastante effetto pernicioso. Si dovranno percorrere nuove vie, trasformare la visita nei ristoranti in un’esperienza indimenticabile, l’accoglienza dovrà forzatamente essere trasversale, il marketing dovrà essere mirato perché la miglior offerta è inutile se non conosciuta. Ma soprattutto dovremo attrezzarci per garantire una liquidità rassicurante, evitando voli pindarici controproducenti e dannosi».

Le capita mai di sognare la riapertura accompagnata da un prolungato divieto di andare in Italia?

«Da sempre vedo la concorrenza come un’occasione per migliorare, quindi non credo che il divieto di andare in Italia a mangiare sia una strada percorribile ed attuabile, dobbiamo piuttosto credere nel nostro prodotto, puntare sulla qualità facendo leva sul patriottismo dei ticinesi, prendendoli letteralmente per la gola».

Dal 27 a livello federale sono previste alcune riaperture. Vede dei settori che ne beneficeranno che possono essere simili al vostro?

«Credo che qualsiasi settore che fa del contatto umano un suo aspetto imprescindibile possa essere paragonato al nostro, i parrucchieri, estetisti o qualsiasi negozio, quindi se si sono trovate delle soluzioni che ne permettano la riapertura auspico che lo stesso metro debba valere anche per la ristorazione, deve esserci un modo percorribile per farci riaprire in tutta sicurezza in tempi relativamente brevi. Noi conosciamo a fondo il nostro settore e come professionisti abbiamo anche presentato, come già detto, delle valide soluzioni».

Il Ticino è pieno di bar, ristoranti e punti vendita di generi alimentari anche per l’asporto. In passato si era detto che l’offerta supera la domanda creando problemi. In questi giorni ha pensato anche a questa realtà?

«Come già ribadito questa crisi ci permette di fare una radiografia di tutto il settore e dei nostri partner e competitor. Alla fine dovremo trarre le dovute conclusioni anche se dolorose, ma non possiamo permetterci un’altra situazione catastrofica in termini di solidità strutturale delle nostre aziende come nel recente presente».

© CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata