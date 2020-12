Sul sito viviiltuoticino.ch è attiva una nuova pagina dove sono elencati i ristoranti ticinesi che si sono annunciati e praticano il servizio d’asporto. Lo comunicano in una nota congiunta il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Banca Stato e l’Agenzia turistica ticinese, precisando che s’intende invitare i ticinesi a usufruire di questa offerta. L’iniziativa è promossa in collaborazione anche con GastroTicino.

Negli scorsi mesi «Vivi il tuo Ticino», nato su iniziativa del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) in collaborazione con BancaStato e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), ha fornito un sostegno importante al settore turistico cantonale e a quello della ristorazione. Gli sconti di cui hanno potuto beneficiare i ticinesi sulle cene e sui pernottamenti nel nostro Cantone hanno infatti garantito un notevole sostegno all’economia locale, contribuendo a generare indotto economico e dando, dopo la prima ondata della pandemia, una boccata di ossigeno al settore della ristorazione e della ricettività cantonale. Ricordiamo che l’offerta riguardante lo sconto del 20% sui pernottamenti rimane in vigore fino alle fine del corrente anno.

Con questa nuova iniziativa si intende sfruttare l’iniziativa “Vivi il tuo Ticino” per invitare la popolazione ticinese a continuare a sostenere il settore della ristorazione ticinese, sfruttando il servizio d’asporto dei ristoranti e consumando il cibo comodamente a casa propria.

A tale scopo s’invitano i ristoratori che praticano il servizio d’asporto a compilare sul sito www.viviiltuoticino.ch/ristoranti/form/ l’apposito formulario elettronico. I dati inseriti compariranno poi automaticamente sulla pagina www.viviiltuoticino.ch/ristoranti, dove vi sarà una lista con i recapiti telefonici di tutti i ristoranti che praticano l’asporto, a cui ci si potrà rivolgere per ordinare i pasti, così come gli indirizzi dove ritirarli. Consultando il sito di «Vivi il tuo Ticino» la popolazione ticinese potrà così avere una visione d’insieme dell’offerta e scegliere il ristorante a cui rivolgersi. Inoltre, è anche stata creata una nuova pagina che informa sull’iniziativa di GastroTicino «Ticino che... BUONO». Si tratta di buoni pasto prepagati che rappresentano un’ottima idea regalo. L’ATT promuove inoltre il concorso «Vivi il tuo Ticino... da asporto», a cui potranno partecipare tutte le persone che ordineranno del cibo tramite il servizio d’asporto dei ristoranti citati alla pagina www.viviiltuoticino.ch/ristoranti. Da domani sul sito saranno disponibili maggiori dettagli e le informazioni per partecipare.