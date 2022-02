Ristoratori e rimborsi, il nodo della clausola di esclusione

Per molti ristoratori la sentenza del Tribunale federale (TF) è stata una vera e propria doccia fredda. I giudici di Mon Repos, come ricorderete, settimana scorsa avevano stabilito che un’impresa di ristorazione del Canton Argovia non può vantare alcuna pretesa contro la sua compagnia assicurativa per la copertura della perdita di guadagno dovuta alla pandemia a causa della clausola di esclusione della copertura pattuita. Il locale aveva stipulato una «assicurazione commerciale PMI» (da non confondersi con l’IPG Corona versata dallo Stato) che copriva i beni mobili e la perdita di reddito in seguito a una pandemia. Tuttavia, tale assicurazione esclude la copertura dei danni dovuti ad agenti patogeni quando sono applicabili a livello nazionale o internazionale le ultime due delle sei fasi di...