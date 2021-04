La situazione della ristorazione in Ticino è drammatica, si sa ed è stato ribadito a più riprese dal presidente di GastroTicino Massimo Suter riferendosi alle chiusure decretate per combattere la pandemia. A suo avviso ci sarà una «valanga» di fallimenti quest’estate, quando la stagione turistica ticinese sarà avviata. L’MPS ha però sollevato un dubbio sull’effettiva causa della crisi del settore. Attraverso un’interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato il movimento dichiara che «la situazione della ristorazione in Ticino era già drammatica nel 2016, sempre secondo Massimo Suter. Non a causa della COVID evidentemente, ma perché in Ticino ci sono troppi bar e ristoranti». Il presidente di Gastroticino - si legge - citava allora queste cifre: «Il Ticino già di per sé è il Cantone in cui c’è il più alto tasso di esercizi pubblici: uno ogni 75 abitanti, quando nel resto della Svizzera è uno ogni 120».

Per l’MPS il coronavirus è quindi stato un acceleratore della crisi del settore iniziata prima dell’avvento della pandemia. La situazione non sembra essere migliorata - proseguono i firmatari - perché meno di un anno fa, nel giugno 2020, Massimo Suter affermava che «la crisi da coronavirus non farà diminuire il numero di bar e ristoranti in Ticino. Continueremo invece a ucciderci a vicenda».

Il movimento cita anche un’intervista in cui il presidente di GastroTicino affermava che «dal 2015 al 2019 se ne sono andati una trentina di esercizi pubblici l’anno. Un dato che in cifre significa una flessione annua del 2%. Sì, perché prima della pandemia, i ristoranti in Ticino erano circa 1.500. Ma nel 2015 arrivavano a circa 1.800. A stringere i denti non è comunque solo il Ticino, ma tutta la Svizzera, come evidenziano le analisi dell’Ufficio federale di statistica. Nel 2015 nel Paese c’erano 26.300 bar e ristoranti. Solo un anno dopo, nel 2016, erano precipitati a 23.400. Un vero e proprio tracollo, dopo che per molti anni il loro numero era rimasto pressoché stabile».

