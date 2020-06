Ritardi per la galleria del Ceneri, le spiegazioni del Consiglio federale

Niente baci e abbracci per l’ultimo giorno di scuola

Ticino

Licei e istituti del postobbligatorio hanno riaperto parzialmente: nella maggior parte dei casi però solo per far congedare docenti e allievi - La voce e le emozioni degli studenti dell’ultimo anno: «Non potersi salutare spontaneamente è un peccato, ma non ci sentiamo di finire meno maturi»