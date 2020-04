Una volta fatto questo, si spiega il nostro interlocutore, si arriva al punto centrale, ovvero al rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale accresciuta. Più semplice con classi molto ridotte, meno invece con una riapertura totale o parziale ma con le attività didattiche svolte in classe. «Non dimentichiamo che è più facile chiedere di tenere le distanze a ragazzi del postobbligatorio, piuttosto che agli alunni delle elementari», sottolinea D’Ettorre. Questa non è che una delle numerose criticità che il sindacato evidenzierà durante gli incontri con il Cantone. «In base al tipo di attività che verranno svolte bisognerà decidere come procedere. Tra le criticità che abbiamo riscontrato c’è ad esempio l’aerazione, che in molte classi è insufficiente, la difficoltà nell’evitare assembramenti nelle mense, nei piazzali e nei corridoi, che richiederanno una maggior sorveglianza da parte dei docenti, e il rispetto delle norme igieniche anche nei piccoli gesti, come il passaggio di materiale scolastico da un bambino all’altro». Tra le preoccupazioni espresse vi è anche l’incidenza del virus sulle persone con più di 60 anni. «Chiederemo la facoltà di esonero per gli over 60, per chi soffre di patologie pregresse o ha dei familiari che rientrano nella categoria delle persone a rischio»..