Riuscito il referendum sulle pensioni dei «ministri»

«Lunedì 4 gennaio consegneremo le firme per il referendum contro i privilegi pensionistici e salariali dei Consiglieri di Stato. Abbiamo superato abbondantemente le 8.000 firme e siamo già in possesso delle 7.000 firme vidimate necessarie alla riuscita; stiamo comunque concludendo il lavoro di vidimazione, rallentato dalle chiusure delle Cancellerie comunali per le festività di fine anno. Dobbiamo quindi considerare il referendum riuscito», si legge in una lettera del Movimento.