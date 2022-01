Rimodulare le quarantene e gli isolamenti, riducendoli a cinque giorni. Il tema potrebbe essere affrontato già domani dal Consiglio federale, non solo alla luce delle nuove richieste formulate in questo senso da alcuni Cantoni della Svizzera orientale - tra cui Berna e Zurigo -, ma anche dalle associazioni economiche. «Nelle piccole e medie imprese è sufficiente l’assenza di qualche collaboratore per compromettere l’operatività dell’intera azienda», sottolinea il presidente dell’USAM, Fabio Regazzi. Secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica, ieri in Svizzera erano 106 mila le persone in isolamento (testate positive), a cui se ne aggiungono altre 40 mila in quarantena (chi è entrato in contatto con un positivo). «Nel nostro cantone sarebbero in totale 29 mila i ticinesi costretti...