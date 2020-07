Roberta Cattaneo, direttrice regionale FFS, Regione sud, non concorrerà per il posto di direttrice della RSI. Lo comunica la stessa Cattaneo in una nota per «sbarazzare il campo da possibili illazioni», dopo che il suo nome è apparso in un articolo odierno de «ilCaffè». «Sono onorata che il mio nome venga fatto, a più riprese, come possibile “papabile” al posto di direttrice RSI. Significa che quanto ho fatto, e sto facendo, è apprezzato e mi sprona ad andare avanti in questa direzione» si legge nel testo, che prosegue: «Desidero mantenere la serenità e lo spirito di squadra che abbiamo creato in questi anni all’interno della mia organizzazione. Organizzazione complessa, interessante e confrontata a molte sfide. Il lavoro che svolgo mi coinvolge, mi appassiona e mi da molte soddisfazioni. Per questo motivo comunico che non sono interessata a concorrere al posto di direttrice RSI». Roberta Cattaneo conclude: «Auguro al Comitato del Consiglio regionale CORSI buon lavoro nella ricerca del profilo migliore per questa importante carica».