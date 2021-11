«Un’emergenza sociale». Così Cristiana Finzi, delegata per l’aiuto alle vittime di reati, definisce il fenomeno della violenza domestica. «Un tema di cui negli ultimi anni si parla di più. Anche se lo si fa soprattutto a ridosso di un evento tragico». E che, invece, per la sua trasversalità e per la sua urgenza, «andrebbe tematizzato e affrontato con tutti gli attori coinvolti». Nel 2020, in Svizzera i consultori per l’aiuto alle vittime hanno registrato 43.263 richieste di aiuto. In Ticino il servizio per l’aiuto alle vittime di reati ha dato consulenza a 586 persone. «Il 40% di chi si rivolge a noi vive una situazione di violenza domestica. Una problematica che negli ultimi anni è cresciuta, passando dal 30 al 40% nel giro di pochi anni».

Il sostegno alle vittime

La campagna di sensibilizzazione...