RSI: siglato il secondo mandato per far luce sulle molestie

È stato siglato il mandato di RSI e SSM, il Sindacato svizzero dei mass media, al pool di avvocati coordinato dall’ avv. Raffaella Martinelli Peter per la conduzione delle indagini nei confronti delle autrici o degli autori di possibili molestie o comportamenti lesivi della personalità da parte di dipendenti RSI.

Come già annunciato ad inizio dicembre, a seguito delle segnalazioni giunte al Sindacato SSM attraverso il link dedicato su possibili comportamenti impropri subiti da colleghe e colleghi RSI, la Direzione RSI, la Direzione generale e il Consiglio di amministrazione SSR, in accordo con il partner sociale SSM, hanno deciso di aprire un procedimento di analisi di tutte le segnalazioni raccolte e di condurre le indagini nei confronti delle autrici o degli autori di possibili molestie e comportamenti lesivi della personalità da parte di dipendenti RSI.

Per garantire equilibrio e indipendenza giuridica, RSI e SSM hanno deciso di aprire due distinti mandati assegnati a istanze esterne differenti: uno per l’analisi delle segnalazioni pervenute e uno per la conduzione delle inchieste.