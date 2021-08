Sabrina Aldi, la politica si appresta a riaccendere i motori. Da dove suggerisce di ripartire?

«La situazione particolare nella quale ci troviamo impone la necessità, a tutti i livelli, di avere un dialogo maggiore tra partiti per poter prendere delle decisioni nell’interesse comune dei cittadini. La grave crisi economica che si ripercuote in maniera importante sul nostro mercato del lavoro necessita una visione a lungo termine che coinvolga tutti gli attori politici e che permetta di andare oltre le diverse ideologie. Il rilancio economico sarà un tema fondamentale delle prossime legislature, capire come rafforzare il nostro tessuto economico e come attrarre nuovi capitali. Auspico quindi per il futuro che si possa avere un dialogo maggiore e un modo di fare politica che sia più costruttivo...