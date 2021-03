Sabrina Guidotti nuova direttrice della SIC Ticino

Sabrina Guidotti, classe 1969, è laureata in sociologia ed è alle dipendenze di SIC Ticino dal 1998. Negli anni ha svolto diverse funzioni e per lungo tempo è stata in particolare la responsabile del settore Innovazione e sviluppo. Conosce a fondo l’organizzazione e le diverse attività e potrà garantire forza e continuità a una struttura professionale solida, motivata e impegnata a sviluppare le proprie attività a favore delle formazione professionale dei giovani, della formazione continua e dell’economia ticinese in generale.