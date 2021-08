Sacha Dalcol: «Lunedì debutta il tg delle 12 per fare il punto a metà giornata»

Sacha Dalcol, partiamo dalla novità che debutterà lunedì su Teleticino, il telegiornale delle ore 12. Molto semplicemente perché fare questo passo?

«Abbiamo pensato di trasformare l’appuntamento informativo radiofonico di mezzogiorno in un vero e proprio telegiornale. Si Chiamerà Ticinonews ore 12 e si potrà vedere e sentire su Teleticino, Radio3i, sulle relative piattaforme e lo stesso andrà ad arricchire l’offerta informativa del portale Ticinonews.ch».

Cosa deve attendersi il telespettatore che vi guarderà all’ora di pranzo?

«L’idea è di un momento informativo di metà giornata, dare un aggiornamento sull’attualità locale, senza dimenticare quella nazionale e internazionale. Sarà un radiogiornale potenziato, l’ormai rodato diario radiofonico delle ore 12 si declinerà in maniera televisiva a tutti gli effetti. Avremo servizi, collegamenti con i colleghi al fronte e ospiti, ma soprattutto racconteremo quanto accaduto, il tutto in 15-20 minuti. All’ora di pranzo il tempo è tirato, faremo quindi un concentrato, poi la sera, dalle 18, sempre in tv e in radio, approfondiremo il tutto, come avviene già oggi».

A mezzogiorno in realtà non tutti sono davanti allo schermo di casa, bensì al lavoro. Contate di attirare pubblico anche attirare i ticinesi attraverso smartphone e app in genere?

«Questo è essenziale, il ragionamento che accompagna questo spazio informativo va esteso a tutta l’informazione che facciamo da Melide. E grazie alle nostre app sarà anche possibile andare a ripescare quel servizio che ti interessa e che magari ti sei perso. Per noi si tratta di essere ovunque, anche sui social e di fare squadra, tutti all’informazione porteremo la maglia di Ticinonews, il nostro tratto distintivo».

Con questa mossa confermate che l’informazione, unitamente alle trasmissioni in prima serata, rimane al centro dell’attenzione di Teleticino?

«Le cose stanno come detto nella domanda. Aggiungo che abbiamo tre pilastri che reggono il nostro lavoro, il nostro compito: news, sport e dibattiti. È l’ordine temporale con il quale li proponiamo: le notizie delle 12, quelle delle 18, a seguire lo sport di giornale e poi dalle 19.30 le prime serate su Teleticino».

Il vostro modo e i tempi per l’informazione sono mutati con la pandemia. Cosa vi ha insegnato quanto accaduto a livello di info?

«L’obiettivo di unire le forze tra radio e tv c’era già quando l’emittente radiofonica è stata acquisita da Teleticino e oggi sta sotto il cappello del Gruppo del Corriere del Ticino. Era un obiettivo visionario, oggi si è materializzato. Non siamo più una squadra di calcio e una di hockey, la pandemia ci ha permesso di abbattere i muri e di imparare a lavorare assieme e andare nella direzione di una squadra unica. Così possiamo essere anche più vicini al nostro pubblico e di acquisire una capacità di reazione per imbastire delle dirette in pochissimo tempo, ricorso ad esempio la sera dell’ex Macello di fine maggio ma anche gli eventi meteorologici estremi di questa estate. Noi eravamo presenti per raccontare la pandemia e tanti altri eventi, anche stravolgendo il palinsesto».

Ci si può però anche chiedere se tutta questa offerta non finisca per creare ridondanza e, alla lunga, stufare. Ogni tanto ci pensa?

«È giusto pensarci, ma senza essere ossessionati. Noi dobbiamo solo rispondere a una domanda: cosa succede in Ticino? E sulla base di questo proporre una risposta essendo presente in qualsiasi momento della giornata. Poi il telespettatore decide quando seguirci e può scegliere dove seguirci. L’obiettivi di non stufare c’è, ma in ogni caso è il pubblico che decide e ti seleziona, in tutti i canali all news ci sono picchi e ascolti diciamo «normali». Fa parte del gioco, noi siamo tenuti a proporre».

Più offerta fa rima con squadra potenziata o struttura riorganizzata?

«Da lunedì riorganizziamo completamente la redazione, usciamo dal «io lavoro per la tele, io per la radio e io per il sito» a una divisione in tre blocchi: flusso delle notizie, contenuto ed extra. Le forze sono sempre le stesse, ma così ottimizziamo le risorse a disposizione».

Dal 1. luglio lei è direttore della tv e della radio. Il passaggio di consegne dalla gestione di Matteo Pelli è stata indolore, all’insegna della continuità?

«Essendo stato vice di Matteo è stato un cambiamento all’insegna della continuità. La strada che stiamo imboccando ora, era in parte già identificata nei mesi passati. Diciamo che proseguiamo il cammino, continuità con un’impronta in po’ diversa, ma questo fa parte dell’evoluzione delle cose e delle caratteristiche di ognuno di noi».

Ci sono altri progetti che bollono in pentola o non è il periodo giusto per guardare troppo avanti?

«Occorre sempre essere proiettati al futuro, non possiamo mai fermarci. Posso dire che a breve termine c’è l’idea di essere presente con degli speciali realizzati dai nostri giornalisti. Utilizzeremo un mercoledì al mese e il primo andrà in onda l’8 settembre dalle 19.30 alle 21 e sarà dedicato ai 20 anni degli attentanti dell’11 settembre. Sempre il mercoledì ci sarà «Detto tra noi», una chiacchierata di 25 minuti tra Andrea Leoni e un ospite».

Cosa si può dire in genere delle altre trasmissioni di Teleticino?

«Direi che tutto quanto funziona, viene confermato, a partire dal dibattito de «La domenica del Corriere», condotto con lo stile di Gianni Righinetti, passando per quello di «Matrioska», con l’impronta di Marco Bazzi. Senza dimenticare «Fuorigioco», con Patrick Della Valle e Stefano Sala, trasmissione storica che compie 15 anni e che era stata inventata da Luca Sciarini». Torna anche il «Viaggia Talk» con Werner Kropic e una serie di nuova puntate con il debutto alla conduzione di Francesca Facchiano. Poi c’è «Radar» il venerdì e il sabato con i suoi opinionisti per una lettura e rilettura della settimana».

Concludiamo con Radio3i, l’emittente che negli ultimi anni ha fatto grandi ascolti ed è cresciuta come nessuno poteva immaginare. Per l’immediato futuro verrà mantenuto tutto quanto ha generato il successo che abbiamo sotto gli occhi, oppure s’intende cambiare qualcosa?

«Rispondo con un grande classico. Squadra che vince non cambia. Ci sono tante riconferme in un ambiente completamente nuovo perché da lunedì si accenderanno le telecamere nel nuovissimo studio che ci catapulterà un una nuova dimensione di Radio3i. Speriamo di poter procedere lungo questa strada, magari con qualche sorpresa durante la stagione che sta per iniziare».

Il programma della settimana su Teleticino:

FUORIGIOCO: Con Patrick Della Valle oStefano – Ore: 19.30 il lunedì e il giovedì

MATRIOSKA: Con Marco Bazzi – Ore: 19.30 il martedì

DETTO TRA NOI: Con Andrea Leoni – Ore 19.30 il mercoledì

IL VIAGGIA TALK: Con Francesca Facchiano – Ore: 19.30 il mercoledì

RADAR: Con Sacha Dalcol, Alfonso Tuor e Lulo Tognola – Ore: 19.30 il venerdì e alle 18.30 il sabato

INDEX: Con Lino Terlizzi – Ore: 20.30 il venerdì

LA DOMENICA DEL CORRIERE: Con Gianni Righinetti – Ore: 19.05 la domenica

