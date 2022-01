«È un gioco di società, adatto a tutte e tutti. Dagli otto ai novantanove anni». Cristina Giotto, direttrice di ated-ICT Ticino, sorride. L’associazione attiva nelle tecnologie dell’informazione ha da poco lanciato Cyber Survival Game. L’obiettivo? Affrontare una settimana lavorativa piena di rischi legati alla sicurezza informatica e ai tentativi di truffa elettronica. Ideato e stampato nel nostro cantone, ideale per due-quattro giocatori, promette partite avvincenti e, soprattutto, ha una funzione educativa. «È rivolto tanto alle generazioni più giovani quanto alle aziende» chiosa la nostra interlocutrice. Ci siamo intrattenuti con lei in una video intervista per capirne di più e, allargando il campo, per comprendere meglio il problema delle truffe online e degli attacchi informatici.

