Aveva versato a sedici collaboratori un salario inferiore a quanto previsto dal relativo contratto normale di lavoro (CNL). Per questo motivo, una ditta attiva nel ramo informatico è stata multata per 30 mila franchi dall’autorità cantonale. La vicenda era venuta a galla due anni fa, durante un controllo da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia (UIL). Dall’analisi della documentazione della ditta e dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti l’UIL aveva rimproverato alla ditta di aver versato a 16 collaboratori, nel periodo compreso tra luglio 2017 e febbraio 2018, un salario inferiore (per 93.087,40 franchi complessivi) a quello minimo (che avrebbe dovuto ammontare a un totale di 213.063,28 franchi) prescritto dal CNL per operatori di call-center. La differenza totale ammontava a quasi 120 mila franchi. La multa era stata confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). In una sentenza dello scorso 25 settembre pubblicata negli scorsi giorni, il TRAM ha respinto la tesi della ditta, la quale riteneva di non essere assoggettata al CNL. «Non giova poi all’insorgente l’aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore», si legge nella sentenza. «Neppure è stato validamente dimostrato che la differenza di salario sia stata successivamente versata ai dipendenti, se non (semmai e comunque solo parzialmente) sotto forma di provvigioni e bonus (oltre a qualche isolato altro pagamento».