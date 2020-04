Due ricorsi al Tribunale federale per legge ticinese sul salario minimo. Secondo «laRegione», ad inoltrarli a Losanna sono stati due avvocati in rappresentanza di una decina di ditte del Sottoceneri, in maggioranza del Mendrisiotto. La legge aveva incassato il via libera del Gran Consiglio l’11 dicembre scorso, dopo 4 anni dal sì popolare all’iniziativa «Salviamo il lavoro in Ticino», e prevede un salario minimo compreso tra 19.75 franchi e 20.25 franchi all’ora, con una graduale entrata in vigore in tre tappe, dal 2021 al 2024.