Salario minimo e CCL, «Diverse ditte si stanno già muovendo»

«Possiamo dire che il fenomeno si estenderà, e le ditte che si stanno muovendo sono aziende che hanno lavorato durante il lockdown: non sono in crisi», ha messo in guardia il segretario di UNIA Sottoceneri Vincenzo Cicero, il quale ha parlato di «fortissima pressione» per iscriversi a sindacato TiSin. «Addirittura offrono un anno di iscrizione gratuita. E al nostro sindacato sono arrivate lettere di disdetta firmate dai lavoratori in buste con l’intestazione dell’azienda. È chiaro che c’è dietro il padronato e molti lavoratori hanno paura anche solo di prendere un nostro volantino». Nel corso della conferenza stampa è stata anche fatta ascoltare una breve registrazione di uno degli incontri tra direzione e personale di una delle tre ditte firmatarie del CCL durante il quale gli operai hanno votato un loro rappresentante in realtà già scelto dai vertici aziendali stessi. «In futuro non saremo più noi a imporre dall’alto ma sarete voi a scegliere le persone che vi rappresenteranno», si sente nell’estratto presentato ai media. Un modus operandi stigmatizzato con forza dalle sigle sindacali. Al pari dei sondaggi interni a queste aziende che avrebbero invitato i capireparto a inserire i lavoratori nelle prime due classi salariali del CCL. «Ossia le più basse», ha sottolineato Cicero.