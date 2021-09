Salario minimo e CCL. Il «caso» TiSin sta facendo molto discutere. Tre ditte del Mendrisiotto hanno sottoscritto un contratto collettivo di lavoro con il sindacato e Ticino Manufactoring per, a detta di UNIA e OCST, aggirare il salario minimo con retribuzioni inferiori ai 19 franchi all’ora fissati dal Parlamento . «Il Gran Consiglio ha previsto un’eccezione per i CCL», ha ribattuto alle polemiche Nando Ceruso , presidente di TiSin. Ma per qualcun altro è giunta l’ora di correre ai ripari o, meglio, passare all’offensiva. È il Partito socialista che ha deciso di lanciare un'iniziativa popolare.

Già a fine 2019, con l’approvazione del salario minimo, il PS si era espresso sulla «forchetta» votata dal Gran Consiglio. «Certo siamo ben lontani da quanto avremmo voluto e soprattutto da quanto sarebbe giusto veder riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori ticinesi - scriveva -. Si tratta tuttavia di un primo passo nella giusta direzione, soprattutto per le donne!». Ora l’idea è di «fissare il salario minimo a una soglia che permetta di vivere con dignità, orientandosi ai fabbisogni decretati dalla LAPS e dalle prestazioni complementari AVS/AI, e per abolire le eccezioni previste per settori in cui è in vigore un contratto collettivo di lavoro».