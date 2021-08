Mancano ormai pochi mesi, quattro per la precisione, alla scadenza del termine ultimo dato alle aziende per attuare il salario minimo cantonale, misura di politica sociale approvata dal Gran Consiglio nel dicembre di due anni fa. Malgrado la legge sia entrata in vigore il 1. gennaio di quest’anno, alle imprese è stato dato tempo fino a fine dicembre per adeguare i salari alla prima forchetta, compresa tra i 19 e i 19,50 franchi all’ora. E questo perché, accelerare i tempi invitandole ad applicare il prima possibile il salario minimo, sarebbe stata un’ingerenza nella loro libertà economica. In ogni caso, però, a partire da gennaio 2022 scatteranno i primi controlli. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nel rispondere a un’interrogazione presentata il 20 novembre scorso dal deputato socialista...