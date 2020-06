Il Tribunale federale di Losanna non ha concesso l’effetto sospensivo ai due ricorsi inoltrati ad aprile dal alcune ditte contro la legge ticinese sul salario minimo approvata nel 2015 dalla popolazione e poi nel 2019 anche dal Gran Consiglio. La legge, di conseguenza, salvo un esito positivo dei ricorsi inoltrati dalle aziende, potrà dunque entrare in vigore come previsto il primo gennaio del prossimo anno.

Come anticipato da La Regione, i giudici di Mon Repos non sono ancora entrati nel merito dei ricorsi, ma non hanno concesso l’effetto sospensivo richiesto dai ricorrenti, in particolare poiché pur essendo prevista per il primo gennaio l’entrata in vigore della legge, gli effetti obbligatori per le aziende inizieranno solo a partire dal 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, secondo il Tribunale federale, non vi sarebbe alcuna urgenza su cui fondare l’adozione del provvedimento cautelare richiesto.